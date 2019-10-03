Obezite ile mücadele için yürüdüler

KARS (AA) - Kars'ta, "Çocukluk Çağı Obezitesi" temasıyla Dünya Yürüyüş Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Tarihi Kars Kalesi'nin eteklerindeki bisiklet yolunda bir araya gelen 500 kişilik grup, Hulusi Ayketin Bulvarı, Eski Erzurum Caddesi ve tarihi Millet Bahçesi'nden geçerek başlangıç noktasına geri döndü.

Ellerinde, obezite ile mücadeleyi anlatan dövizler taşıyan grup yaklaşık 3 kilometre yol yürüyerek 4 bin adım attı.

, yürüyüş sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, havanın güzel olması nedeniyle katılımın yüksek olduğunu aktardı.

Durağan yaşantının getirdiği sağlık sorunlarına dikkati çekmeyi amaçladıklarını ifade eden Lazoğlu, şöyle konuştu:

"Obezite ile mücadelede herkese görev düşüyor. Bizler bugün burada sadece farkındalık oluşturmadık. Aynı zamanda toplumu bilinçlendirmek için atığımız her adım, burada bulunan gençlerin ve çocukların da yaşantılarına örnek teşkil edecektir. Obezite ile mücadele çocuk yaşlarda başlar. Sağlık çalışanları olarak her zaman üzerimize düşeni yaparak obezite ile savaşmaya devam edeceğiz. Tarihi Kars Kalesi eteklerinden başlattığımız yürüyüşte 4 bin adım attık."

Obezite ve Metabolik Hastalıklarla Mücadele Şube Sorumlu Hekimi Özlem Yağdıran ise kentin çeşitli noktalarında açtıkları stantlarda vatandaşlara çeşitli hediyeler verdiklerini aktardı.

Yürüyüşün ardından etkinliğe katılanlara elma ikram edildi.