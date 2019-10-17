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Öğrencilerden Mehmetçik’e koreografili destek

Sultangazi Hacı Mehmet Cingil Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Mehmetçik’e koreografi oluşturarak, destek verdi.

Genel 17.10.2019, 16:58 17.10.2019, 17:19
Öğrencilerden Mehmetçik’e koreografili destek

Sultangazi Hacı Mehmet Cingil Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Mehmetçik’e koreografi oluşturarak, destek verdi.

TSK’nın Suriye’de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’na bir destek de Sultangazi Hacı Mehmet Cingil Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinden geldi. Etkinlik için okul bahçesinde toplanan bine yakın öğrenci, ellerinde Türk bayrakları ile “Barış Pınarı” koreografisi oluşturdu. Ardından ise koreografinin arkasında toplanan bir başka grup öğrenci dev Türk bayrağı açtı. Öğrencilerin o anları havadan drone ile de görüntülendi. Öğrencilerin açtığı dev Türk bayrağı havadan muhteşem görüntüler oluşturdu. Öğrencilerin etkinliğine Okul Müdürü Mehmet Selim Yiğitoğlu ve öğretmenler de destek verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#destek #koreografi #Barış Pınarı Harekatı #Mehmetçik #öğrenci
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