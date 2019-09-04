Öğrencilerin okul ihtiyaçları cazip fiyatlarla n11.com'da

İSTANBUL (AA) - Kırtasiye malzemelerinden giyime, ayakkabıdan eğitici oyuncaklara, teknolojik aletlerden mobilya, ev tekstili ve spor malzemelerine öğrencilerin tüm ihtiyaçları ek indirim ve sürpriz fırsatlarla n11.com'da yerini aldı.

e-ticaret platformu n11.com açıklamasına göre, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala şirket, "Okula Dönüş" kampanyasını başlattı. "Çocukların okulda ihtiyacı olan ne varsa n11.com'da" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında veliler ve öğrenciler okul alışverişini tek tıkla, yorulmadan sürpriz fırsatlar ve cazip fiyatlarla yapacak.

Omurga dostu okul ve beslenme çantalarından yazı yazmayı zevke dönüştüren rengarenk kalemlere, eğitim ve okuma kitabından müzik aletine, teknolojik cihazlardan giyim ve aksesuara kadar öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını 13 kategori altında toplayan n11.com, hem velilere hem de öğrencilere okul alışverişini zahmetsizce ve avantajlı fiyatlarla yapma imkanı sunuyor.

- Öğrenciler, uygun fiyatlar ve ek indirimlerle kendi modasını oluşturuyor

Uzun bir tatil sonrası çalan okula dönüş ziliyle öğrenci modası da değişiyor. n11.com, öğrencilerin gün boyu rahat edebileceği kıyafet ve ayakkabıların yanı sıra sunduğu birçok farklı tasarımla da okul modasının akımını belirlemeye yardımcı oluyor. Kıyafetten aksesuara, spor eşyalarından takı ve saate kadar birçok farklı kategoride sunulan fırsatlarla öğrenciler, uygun fiyatlar ve ek indirimlerle kendi modasını oluşturuyor.

Platformda ayrıca binlerce spor malzemesi, her yaşa ve tarza hitap eden çalışma masaları, kitaplıklar, sandalyeler, miniklerin odalarını renklendirecek dekorasyon ve ev tekstili ürünleri de cazip fiyatlarla milyonlarca öğrenci ve veliyi bekliyor.