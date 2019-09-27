Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar’ın davası bugün görüldü
Ankara’da özel bir üniversitede araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel’in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesiyle ilgili davanın ilk celsesi bugün Ankara Adliyesinde görüldü.
Genel 27.09.2019, 20:37
Ankara’da özel bir üniversitede araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel’in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesiyle ilgili davanın ilk celsesi bugün Ankara Adliyesinde görüldü.
DAVA ERTELENDİ
Müşteki avukatı Arslan, sanığın annesinin FETÖ’den ihracıyla ilgili maktulenin ve eşinin dahli olup olmadığının araştırılmasını istedi. Mahkeme, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Göksu’nun katılma talebinin kabulüne, beyanda bulunmaları için taraflara süre verilmesine ve bazı belgelerin temini için Çankaya Üniversitesine müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, davayı 29 Kasım 2019’a erteledi.(İHA)
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