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Öğretmen okul yolunda hayatını kaybetti

- Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki öğretmenlerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı

Genel 04.10.2019, 10:43
Öğretmen okul yolunda hayatını kaybetti

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki öğretmenlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Muzaffer Koçak (30) yönetimindeki 66 EB 710 plakalı otomobil, Boğazlıyan-Yozgat kara yolu Dereçepni köyü mevkisinde Murat Yüksel yönetimindeki 31 N 9016 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Mustafa Akkaş (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Koçak, 112 Acil Servis ekiplerince Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki arkadaşın Çakmak Köyü İlkokulunda öğretmen oldukları, sabah okula gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.



#öğretmen #trafik kazası #yozgat
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