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Öğretmenin kayıp kaplumbağası otogarda bulundu

- Mersin'e otobüsle gelen öğretmenin kaybettiği "Tonti" adındaki sevimli kaplumbağa, terminalin bahçesinde bulundu

Genel 05.09.2019, 12:17
Öğretmenin kayıp kaplumbağası otogarda bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'e otobüsle gelen öğretmenin, yolculuk sırasında kaybolan "Tonti" adındaki kaplumbağası, otobüs terminalinde bulundu.

Öğretmen Nilüfer Büyükcan, tatil için gittiği Eskişehir'den şehirler arası otobüsle görev yaptığı Mersin'e geldi.

Yolculuğu sırasında 4 yıldır beslediği Tonti isimli kaplumbağasını da yanına alan Büyükcan, sevimli hayvanı kutusuyla birlikte koltuğunun altına bıraktı.

Büyükcan kente vardığında, kaplumbağasının, kutunun bir bölümünü yiyerek çıkmış olduğunu fark edince Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali (TAŞTİ) personeline telefon numarasını bıraktı.

Terminal personeli, bahçede bakım yaptıkları sırada kaplumbağayı bulunca Büyükcan'a ulaştı.

Kaplumbağasına yeniden kavuşmanın sevincini yaşayan Büyükcan, "Kaplumbağamı önce otobüs personeli bulup, ağaçlık alana bırakmış. Sonrasında da Mersin Büyükşehir Belediyesinin TAŞTİ personeli bakım sırasında fark etmiş. Çok sevdiğim Tonti'me kavuşmuş olmaktan dolayı çok sevinçliyim. Duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

#mersin
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