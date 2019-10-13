Öğretmenin öğrenciyi kefenleyerek ders anlattığı iddiası

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, sınıfta bir öğrenciyi kefenleyerek ders anlattığı iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada,15 Temmuz Şehitler Anadolu LisesiKültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni B.Ç'nin, 11. sınıfta okuyan bir öğrenciyi kefenleyerek ders anlattığı ve bunu sosyal medyadan paylaştığı iddiasıyla Balıkesir Valiliğince inceleme başlatıldığı belirtildi.







