Olası bir depremde kullanılmak üzere afet müdahale konteynırları hazır bekliyor

İstanbul’u dün sallayan ve endişeye yol açan depremin ardından gözler İstanbul’da deprem ile ilgili hazırlıklara çevrildi. Ümraniye Belediyesi de olası bir deprem halinde yapılacaklarla ilgili teyakkuz halinde çalışmalara devam ediyor. Ümraniye’de 35 mahallede konuşlandırılan afet müdahale konteynırlarında profesyonel ekipler gelene kadar kullanılabilecek çok sayıda malzeme bulunuyor. Başta Ümraniye Millet Bahçesi’ndeki konteynır olmak üzere 35 mahallede konuşlandırılan afet müdahale konteynırlarında bölgede herhangi bir afet yaşanması durumunda profesyonel ekipler olay yerine gelinceye kadar kullanılabilecek basit kurtarma gereçleri bulunuyor. Konteynırlarda jeneratör, kırıcılar, aydınlatma cihazları, battaniyeler, sedyeler, emniyet şeridi bandı, su tankı, yakıt tankı gibi çeşitli malzemeler bulunduğu görüldü. Aynı zamanda bir afet durumunda toplanma noktası olarak belirlenen Ümraniye Millet Bahçesi’ndeki konteynır ve acil durum müdahale aracı, İHA tarafından havadan görüntülendi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçenin çeşitli yerlerinde konuşlu bulunan 35 adet afet müdahale konteynırında denetlemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında afet müdahale konteynırına girerek uzmanlardan bilgi alan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, inceleme sonunda basın mensuplarına açıklama yaptı. Başkan İsmet Yıldırım, “Ani bir sarsıntı, deprem olduğunda İstanbul’umuzda bir telaş oluyor tabi. Ama bizim çok şükür, Ümraniye Belediyesi olarak her türlü alet, edevatın olduğu konteynırlarımız var. 35 mahallemizde 35 konteynırımız bulunuyor. Ayrıca bir seyyar aracımız var ve herhangi bir depremde kullanılması gereken her türlü alet, edevat orada var. Hatta 7 kat yerin altındaki bir sesi duyacak bir cihazımız var. Ümraniye’miz fiziki şartlar, ekipman, ekip olarak hazır. 25 arkadaşımız 24 saat usulüyle çalışabilecek durumda ve yılın 365 günü eğitimler vererek halkımızı bilinçlendiriyor. Öğrencilerimize, belediye personelimize eğitimler veriyorlar. Mahallelerimizde eğitimler veriyorlar. İnşallah böyle bir deprem olmaz. Olursa depreme hazırlıklıyız. Ülkemiz deprem ülkesi, İstanbul deprem şehri. Onun için hepimiz yekvücut halinde buna hazır olmalıyız. Ümraniye’mizde bir tabii afet anında, 2 milyon metrekareye yakın yerimiz var. 250’ye yakın parklarımız var. Ayrıca burada gördüğünüz gibi büyük, 330 bin metrekare bir yerde, 180 bin metrekare bir yerde, 550 bin metrekare bir yerde hazır ve oralarda her türlü ihtiyacın giderileceği toplanma merkezlerimiz var. Ümraniye’miz böyle tabii afetlere şu anda belediyemizle, halkımızla bilinçlenerek hazır halde” diye konuştu.

(İHA)