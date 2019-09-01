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Olay yeri trafik kazası ölümleri azaldı

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında olay yeri trafik kaza ölümleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 azaldı"

Genel 01.09.2019, 10:11 01.09.2019, 12:16
Olay yeri trafik kazası ölümleri azaldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yılın 8 ayında olay yerinde trafik kazasına bağlı ölümlerin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 azaldığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'den "KemerinSesGetirsinTürkiyem" etiketiyle yaptığı paylaşımda, trafik kazalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sevgili Türkiye; 2019 yılı 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında olay yeri trafik kaza ölümleri, bir önceki yılın (2018) aynı dönemine göre yüzde 31 azaldı. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık'ta da biraz daha fazla dikkatle azaltılabileceğini gösterelim."

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkati çekmek için bir süre önce "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla kampanya başlatılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra ünlüler de kampanyaya destek vermişti.

#azalma #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #Kemerin ses getirsin kampanyası #trafik kazası
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