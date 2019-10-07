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Ölen at yol ortasında sahipsiz kaldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yolda ölü olarak bulunan at, bulunduğu yerden saatler sonra kepçe ile kaldırıldı. Sahipsiz at belediye ekipleri tarafından gömüldü.

Genel 07.10.2019, 18:24
Ölen at yol ortasında sahipsiz kaldı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde yolda ölü olarak bulunan at, bulunduğu yerden saatler sonra kepçe ile kaldırıldı. Sahipsiz at belediye ekipleri tarafından gömüldü.

İspat Cami Mahallesi Çayır Sokak’ta boş bir arazide bakılan at, sabah saatlerinde mahalleli tarafından sokak üzerinde ölü bulundu. Duruma tepki gösterip Keşan Belediyesi ekiplerine yoldan kaldırılması için haber veren vatandaşlar, atın akşam saatlerinde buraya bağlandığını ancak sonrasında kimseyi görmediklerini belirttiler. Saatler sonra at Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesindeki kepçe ile bulunduğu yerden alındı. Bir lastik ile bağlanıp önüne yemesi için saman bırakılan atın ölüm sebebi bilinemezken, sahibini arama çalışmaları da sonuçsuz kaldı. Sahipsiz at belediye ekipleri tarafından gömüldü.

(İHA)
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