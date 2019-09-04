Oluk ve boru ustası kendi makinesini üretti

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Ahiliğin başkenti Kırşehir'de 42 yıldır binalara yağmur suyu boru ve olukları döşeyen ilkokul mezunu Ali Uğurcalı, maliyeti düşürmek ve daha seri iş yapabilmek için kendi makinesini üretti. Uğurcalı, tek parça oluk ve boru üretimi yapan, seyyar olarak inşaat alanlarına götürülebilen ve fiyatı 120 bin liradan başlayan makineyi, sadece 6 bin liraya mal etti.

Kent merkezinde, 1970'li yıllarda bir esnafın yanına çırak olarak giren Uğurcalı, 1977 yılında kendi iş yerini açarak çalışmalarını sürdürdü. Yıllarca işlerini başarıyla yapan, Kırşehir ve Nevşehir'in ilçeleri ve köylerindeki inşaatlara binlerce metre oluk ve boru döşeyen Uğurcalı, tek parça oluk ve boru üretimi yapan ve seyyar olarak inşaat alanlarına götürülebilen bir makine yapmak için kafa yormaya başladı.

Teknik işlere yatkın olan 60 yaşındaki usta, Ankara'daki bir iş yerinde gördüğü oluk makinesini, 2007 yılında Kırşehir'de yaptı. Uğurcalı; motor, zincir, rulman ve dişli haricinde bütün malzemelerini kendi atölyesinde tasarladığı makineyi torna makinesinde üretti.

Piyasada fiyatı 120 bin liradan başlayan ve 600 bin liraya kadar çıkan boru makinesini üretmek için 2015'te çalışmalara başlayan Uğurcalı, inşaat alanlarına taşınabilen ve tek parça boru üreten makineyi 3 yılda tamamladı.

- "5-6 bin liraya mal ettik"

Ali Uğurcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki oğlunu da çıraklıktan yetiştirdiğini, ürünleri ilk zamanlar satın aldıklarını söyledi.

Malzemeleri üretmek için kafa yorduğunu belirten Uğurcalı, oluk makinesini bir defa görüp yaptığını, boru makinesini ise hiç görmeden yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Boru makinesinin sadece uzunluğunun 6 metre civarında olduğunu duydum. 'Bu makineyi de yapacağım' dedim. Kafamda boru makinesini küçülterek tasarladım. Minyatürünü yapmaya karar verdim. Ben 6,5 metre makineyi 3 metreye düşürdüm. Katlandığı zaman 2,5 metreye düşüyor. Binaya götürmek için kamyonete koyabiliyorum. Binaya, inşaata götürdüğümüz zaman binanın yüksekliğine göre tek parça halinde boru çıkarma imkanımız oluyor. Diğer büyük makinelerin taşınması zor olduğu için bu imkan yok."

Uğurcalı, boru makinesinin fiyatının piyasada 120 bin liradan başladığını vurgulayarak, "Makineyi 5-6 bin liraya mal ettik. Çelik malzemelerden plan ve projesini yaparak parçalar ürettik. Motor, zincir, rulman ve dişli haricinde bütün malzemelerini burada tasarlayarak yaptık." dedi.

Makinenin işlerini çok kolaylaştırdığını anlatan Uğurcalı, "Eskiden parça parça birer metre yapıyorduk. Makinemizde istediğimiz şekilde seri halde, seri boyda, ölçüde, tek parça halinde boru ve oluk çıkarıyoruz. İnşaata götürebildiğimiz için hem zamandan tasarruf ediyoruz hem de daha sağlıklı iş yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Makine tasarımlarını daha çok işlerin az olduğu kış aylarında yaptığını dile getiren Uğurcalı, "Yazın inşaatlarda çalıştığımız için makine tasarımı ve yapımıyla fazla ilgilenemiyorum. Kışın boş zamanlarımda makine tasarlıyorum. Kullanacağımız makineleri kendim yapıyorum. Boru makinesini üç kışta yaptım. Bir yıl parçaları, bir yıl montajı, bir yıl da ayar işleriyle uğraştık. Bu makineyi üç kışta çalışır hale getirdik." ifadelerini kullandı.