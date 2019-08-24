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Oluşan obruklar vatandaşları korkutuyor
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan mahallelerde oluşan obruklar, bölge halkını endişelendiriyor.
Genel 24.08.2019, 15:52
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan mahallelerde oluşan obruklar, bölge halkını endişelendiriyor.
"KENDİ İMKANLARIMIZ İLE KAPATACAĞIZ"
Sığırcık Mahallesi Muhtarı Mehmet Çimen, yetkilerden bir açıklama yapılmasını beklediklerini ifade etti. Çimen, “Bazı yerlerde var. Ekseri Sığırcık Mahallemizde oluşuyor. Kendi imkanlarımız ile kapatacağız. Burada bir arkadaşımız makine ile yonca işliyordu. Telefon geldi tarlada obruk oldu diye. Biz de geldik baktık. 7 metre çapı 17 metre derinliği var. Neden olduğunu bilemiyoruz. Kanalımız vardı burada akarsu. bir sene oldu kesilince, bunlar olmaya başladı. Nerede olacağını bilemiyorum. Köyümüzün altında yerleşim alanında da var 1 metre derinliğinde" ifadelerini kullandı.(İHA)
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