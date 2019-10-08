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Ömer Hanedar son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar’ın, dün vefat eden babası Ömer Hanedar son yolculuğuna uğurlandı.

Genel 08.10.2019, 18:44
Ömer Hanedar son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar’ın, dün vefat eden babası Ömer Hanedar son yolculuğuna uğurlandı.

Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar’ın babası Ömer Hanedar, son yolculuğuna uğurlandı. Hanedar, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası ebedi yolculuğuna uğurlanırken, sarı-kırmızılı camia, bu acılı gününde Şükrü Hanedar’ı yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcıları Levent Şahin, Hasan Şaş, Ümit Davala ile futbolculardan Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı katıldı.

(İHA)
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