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On Numara çekildi: 10'u 3 kişi bildi
On Numara oyununun 896. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 9, 12, 29, 30, 31, 33, 34, 41, 43, 44, 46, 53, 60, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 76 ve 77 olarak belirlendi.
Genel 07.10.2019, 22:24 07.10.2019, 22:45
ANKARA (AA) - On Numara oyununun 896. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 9, 12, 29, 30, 31, 33, 34, 41, 43, 44, 46, 53, 60, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 76 ve 77 olarak belirlendi.
3 KİŞİ BİLDİ
On Numara oyununun 896. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 180 bin 774 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Antalya'nın Alanya, İstanbul'un Beykoz ile Sakarya'nın Adapazarı ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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