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On Numara çekildi: 10'u 3 kişi bildi

On Numara oyununun 896. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 9, 12, 29, 30, 31, 33, 34, 41, 43, 44, 46, 53, 60, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 76 ve 77 olarak belirlendi.

Genel 07.10.2019, 22:24 07.10.2019, 22:45
On Numara çekildi: 10'u 3 kişi bildi
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ANKARA (AA) - On Numara oyununun 896. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 9, 12, 29, 30, 31, 33, 34, 41, 43, 44, 46, 53, 60, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 76 ve 77 olarak belirlendi.

3 KİŞİ BİLDİ

On Numara oyununun 896. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 180 bin 774 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 103 kişi 3 bin 510 lira 75'er kuruş, 8 bilen 1902 kişi 190 lira 45'er kuruş, 7 bilen 19 bin 780 kişi 26 lira 5'er kuruş, 6 bilen 119 bin 619 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 214 bin 744 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Antalya'nın Alanya, İstanbul'un Beykoz ile Sakarya'nın Adapazarı ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Milli Piyango İdaresi #On numara
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