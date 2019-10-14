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Önce SMO bayrağını diktiler ardından şükür secdesi yaptılar
Barış Pınarı Harekatı’nın 5. günü akşam saatlerinde Tel Abyad Gümrük Kapısı’nın ele geçirilmesinin ardından Türkiye sınırından 4 zırhlı araçla Tel Abyad gümrüğüne geçen Türk askerleri, YPG’ye ait bez parçaları indirerek, Suriye Milli Ordusu bayrağını dikti. Askerler daha sonra da şükür secdesini kıldı.
Genel 13.10.2019, 16:50
Fırat’ın doğusunda yürütülen Barış pınarı Harekatı’nın 5. gününde Tel Abyad Gümrük Kapısı ele geçirildi. Gümrük kapısında kontrolün sağlanmasının ardından sınırın Türkiye tarafındaki 4 zırhı araç ile Tel Abyad gümrüğüne geçen Türk askerleri, YPG’ye ait bez parçaları indirerek, Suriye Milli Ordusu bayrağını dikti. Askerler daha sonra da şükür secdesini eda etti.(Şinasi İnan-İsmail Coşkun/İHA)
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