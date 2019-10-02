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"Öncelliklerimizi Somali hükümetinin öncelikleriyle paylaşmak istiyoruz"

MOGADİŞU (AA) - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Türkiye her zaman Somali'nin yanında olduğunu belirterek, "Öncelliklerimizi Somali hükümetinin öncelikleriyle paylaşmak istiyoruz." dedi.Başkent Mogadişu'da...

Genel 02.10.2019, 13:12

MOGADİŞU (AA) - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Türkiye her zaman Somali'nin yanında olduğunu belirterek, "Öncelliklerimizi Somali hükümetinin öncelikleriyle paylaşmak istiyoruz." dedi.

Başkent Mogadişu'da düzenlenen "Somali Ortaklık Forumu"na Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Fermacu, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve diplomat katıldı.

Büyükelçi Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Tükiye'nin Somali'ye destek vermeye devam edeceğini dile getirerek, "Öncelliklerimizi Somali hükümetinin öncelikleriyle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Forumun Somali hükümeti için önemli bir adım olduğuna işaret eden Yılmaz, bu forumun gelecek yıllarda Somali ile uluslararası ortaklar arasındaki iş birliğini artıracağını kaydetti.

#Somali Ortaklık Forumu #Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz
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