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Operada perde "Türk Divası" ile açıldı
- Ankara Devlet Opera ve Balesi, 2019-2020 sanat sezonunu dünyada "Türk Divası" olarak tanınan Leyla Gencer anısına düzenlenen konser ve Gencer'i anlatan belgesel gösterimi ile açtı
Genel 05.10.2019, 22:10
ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) 2019-2020 sanat sezonunu dünyada "Türk Divası" olarak tanınan Leyla Gencer anısına düzenlenen konser ve Gencer'i anlatan belgesel gösterimi ile açtı.
Opera sahnesinde dünya operasına damga vuran ve sanatı ile ölümsüzleşen ünlü soprano Leyla Gencer anısına gerçekleştirilen konserde ünlü operalardan beğenilen ve seçkin aryalar sanatseverlerle buluştu.
Gecenin devamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından hazırlanan Gencer'i anlatan belgesel gösterildi.
Çekimleri Milano, Roma, Napoli ve İstanbul'da gerçekleşen, Halit Ergenç'in seslendirmesiyle izleyici ile buluşan belgeselin yönetmenliğini Selçuk Metin yaptı, metin ve senaryo ise gazeteci yazar Zeynep Oral tarafından kaleme alındı.
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