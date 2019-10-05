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Operada perde "Türk Divası" ile açıldı

- Ankara Devlet Opera ve Balesi, 2019-2020 sanat sezonunu dünyada "Türk Divası" olarak tanınan Leyla Gencer anısına düzenlenen konser ve Gencer'i anlatan belgesel gösterimi ile açtı

Genel 05.10.2019, 22:10
Operada perde

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) 2019-2020 sanat sezonunu dünyada "Türk Divası" olarak tanınan Leyla Gencer anısına düzenlenen konser ve Gencer'i anlatan belgesel gösterimi ile açtı.

Opera sahnesinde dünya operasına damga vuran ve sanatı ile ölümsüzleşen ünlü soprano Leyla Gencer anısına gerçekleştirilen konserde ünlü operalardan beğenilen ve seçkin aryalar sanatseverlerle buluştu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın da izlediği konser, Şef Can Okan yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Seda Aracı Ayazlı, Mehlika Karadeniz Bilgin ve Tuğba Dekak'a eşlik etti.

Gecenin devamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından hazırlanan Gencer'i anlatan belgesel gösterildi.

Çekimleri Milano, Roma, Napoli ve İstanbul'da gerçekleşen, Halit Ergenç'in seslendirmesiyle izleyici ile buluşan belgeselin yönetmenliğini Selçuk Metin yaptı, metin ve senaryo ise gazeteci yazar Zeynep Oral tarafından kaleme alındı.

#2019-2020 sanat sezonu #Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) #Leyla Gencer Belgeseli ve Anma Konseri
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