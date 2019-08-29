Orban'dan Salvini'ye “göç“ teşekkürü
- Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye, düzensiz göçü önleme konusunda gösterdiği çabalar için teşekkür etti
ROMA (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı aynı zamanda aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'ye, düzensiz göçü önleme konusunda gösterdiği çabalar için teşekkür etti.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Orban, Salvini'ye mektup yazdı.
Orban'ın, İtalya'da hükümet krizi çıkaran ve bu nedenle kabinedeki koltuğunu kaybetmesi gündemde olan Salvini için "Seni temin ederim ki Macarlar, senin Akdeniz'den Avrupa'ya olan düzensiz göçü durdurmak isteyen ilk Batı Avrupalı lider olduğunu asla unutmayacak." ifadesini kullandı.
Salvini'nin çıkmasına öncülük ettiği yeni güvenlik yasası, Akdeniz'de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarına ait gemilerle, kendi sahil güvenlik gemileri de olmak üzere göçmen taşıyan gemilerin İtalya'ya yanaşmasına izin vermiyor.
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