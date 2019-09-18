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Ordu'da “Ahilik Haftası“ kutlamaları

ORDU (AA) - Ordu'da "Ahilik Haftası" etkinliklerle kutlandı.

Genel 18.09.2019, 14:08 18.09.2019, 14:48
Ordu'da “Ahilik Haftası“ kutlamaları
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ORDU (AA) - Ordu'da "Ahilik Haftası" etkinliklerle kutlandı.

Hafta dolayısıyla Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve diğer protokol mensuplarının katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Sırrı Paşa Caddesi'nde başlayan ve mehteran takımının eşlik ettiği yürüyüş, Köprübaşı Meydanı'nda sona erdi.

Vali Yardımcısı Ekrem Yaman, meydanda düzenlenen programda esnaf ve sanatkarların; kalite, ehliyet, liyakat, başarı, bilgi ve tecrübelerini gelecek nesillere aktarması gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise esnaflığın önemine işaret ederek, ahiliğin temelinde doğru davranış bulunduğunu belirtti.

Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek de ahilik ve Ahi Evran hakkında bilgilendirmede bulundu.

Konuşmaların ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibince hazırlanan "şed kuşatma" gösterisi sunuldu.

Ordu'da yılın ahisi seçilen Mustafa Şen, yılın çırağı seçilen Muhammet Aşkın ve yılın kalfası seçilen Ali Can Aydın'a plaket ve para ödülü verildi.

Katılımcılara ahilik pilavı ve tatlı ikram edildi.

#Ahilik Haftası #ordu
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