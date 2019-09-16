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Ordu'da uyuşturucu operasyonu
ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Genel 16.09.2019, 14:53 16.09.2019, 15:05
ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünye ve Akkuş ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişi yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 258 kök kenevir ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi.
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