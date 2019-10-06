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Ordu'da otomobilden hırsızlık iddiası
- Altı araçtan hırsızlık yaptığı ve bu malzemeleri satın aldığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı
Genel 06.10.2019, 11:29
ORDU (AA) - Ordu'da 6 araçtan hırsızlık yaptığı ve bu malzemeleri satın aldığı iddiasıyla 12 kişi yakalandı.
Farklı tarihlerde Fatsa, Çatalpınar, Kabataş ve Kumru ilçelerinde 6 araçtan hırsızlık olaylarına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmada araçlardan hırsızlık yaptıkları belirlenen Ş.T, E.A. ve A.S'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Öte yandan ekipler, şüphelilerle bağlantılı olduğu ve çalıntı malzemeleri satın aldığı tespit edilen 9 kişiyi de gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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