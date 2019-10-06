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Ordu'da otomobilden hırsızlık iddiası

- Altı araçtan hırsızlık yaptığı ve bu malzemeleri satın aldığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı

Genel 06.10.2019, 11:29
Ordu'da otomobilden hırsızlık iddiası

ORDU (AA) - Ordu'da 6 araçtan hırsızlık yaptığı ve bu malzemeleri satın aldığı iddiasıyla 12 kişi yakalandı.

Farklı tarihlerde Fatsa, Çatalpınar, Kabataş ve Kumru ilçelerinde 6 araçtan hırsızlık olaylarına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmada araçlardan hırsızlık yaptıkları belirlenen Ş.T, E.A. ve A.S'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda söz konusu kişiler, hırsızlıkta kullandıkları araç ve malzemelerle yakalandı.

Öte yandan ekipler, şüphelilerle bağlantılı olduğu ve çalıntı malzemeleri satın aldığı tespit edilen 9 kişiyi de gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


#ordu #otodan hırsızlık
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