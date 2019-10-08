Ordu'da uyuşturucu operasyonu

ORDU (AA) - Ordu'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünye ve Gürgentepe ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişiyi fiziki ve teknik takibe aldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 246 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri devam ediyor.