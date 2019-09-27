Organları ters olarak doğan bebek sağlığına kavuştu

TRABZON (AA) - Trabzon'da, organları ters yönde ve ince bağırsağı gelişmemiş olarak dünyaya gelen 3 günlük bebek, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsünde yapılan başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Hastanenin Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sefa Sağ, yaptığı yazılı açıklamada, organları ters yerleşimli ve ince bağırsağı gelişmemiş 3 günlük bebeğin ameliyatla sağlığına kavuşturulduğunu belirtti.

Anne karnında bağırsaklarında gelişim problemi tespit edilen bebeğin, doğum ve doğum sonrası müdahale için hastaneye yönlendirildiğini aktaran Sağ, şöyle devam etti:

"Doğum sonrası bebeğin gaz, gaita çıkaramaması nedeniyle hasta ileri tetkik için yenidoğan yoğun bakım servisimize kabul edildi. Bebeğimizin yapılan tetkiklerinde kalbin, midenin ve dalağın sağda, karaciğerin solda yerleşmiş olduğu ve tüm organlarının tamamının ters yerleşimli yani tıp literatüründe 'situs inversus totalis' olduğu tespit edildi. Ancak bebeğimizin hayatını tehdit eden asıl neden ince bağırsak düzeyinde gelişim problemi olması ve bağırsak devamlılığının olmamasıydı."

- "Bebeğimiz ameliyat edilmiş ve tam şifa ile taburcu edilmiştir"

Sefa Sağ, hastalığın detayları hakkında da bilgilendirmede bulunarak, "Situs inversus totalis 8 bin canlı doğumda bir rastlanırken, jejunoileal atrezi 10 bin de 2 canlı doğumda bir rastlanmaktadır. Bu tür vaka sayısı literatüre bakıldığında oldukça nadir olup bu nedenle ameliyat olan ve yaşayan olgu sayısı çok daha azdır. Rapor edilen yaşayan olgu sayısı dünya literatüründe 10'dan azdır. Bebeğimiz de başarılı bir şekilde ameliyat edilmiş ve tam şifa ile taburcu edilmiştir."

Bebeğin sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Sağ, şunları kaydetti:

"Bu tip bir vakanın ameliyatının Trabzon'da ve hastanemiz Numune kampüsünde başarılı bir şekilde yapılması ve bebeğimizin tam şifa ile taburcu edilmesi bizleri çok sevindirmiştir. Yenidoğan ameliyatları oldukça hassas ameliyatlar olup gerek ameliyat öncesi gerek ameliyat sonrası bakım çok önemlidir. Ciddi bir ekip işi olan bu tür ameliyatlarda, ameliyatı yapan cerrah kadar anesteziyi sağlayan ekip ve ameliyat sonrası bakımı sağlayan yoğun bakım ekibi de oldukça önemlidir. Bu konuda çok tecrübeli ve özverili doktor, hemşire ve yardımcı personele sahip olduğumuz için oldukça şanslı hissetmekteyiz. Bu tip hastalara hastanemizde şifa vermek bizi oldukça mutlu etmektedir."

