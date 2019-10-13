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Örgütten kaçan 24 terörist teslim oldu

- Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam ederken başka çarelerinin kalmadığını gören teröristler silah bırakmaya başladı - 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Genel 13.10.2019, 13:57
Örgütten kaçan 24 terörist teslim oldu

ANKARA (AA) - Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam ederken başka çarelerinin kalmadığını gören teröristler silah bırakmaya başladı, 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştirilen harekat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'nın da planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor.

Harekat kapsamında sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar ve altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat kapsamında 480 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

- Çaresiz kalınca örgütten kaçıyorlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat sahasındaki ilerlemesi sürerken bazı teröristler kaçmaya başladı.

Belirlenen hedeflerin karadan ve havadan tek tek vurulmasının ardından başka çarelerinin kalmadığını anlayan bölücü terör örgütü üyeleri, silahlarını bırakarak güvenlik güçlerine teslim oluyor.

24 teröristin Mehmetçik'e teslim olduğu öğrenildi.

Örgütten kopmaların artması üzerine çaresiz kalan elebaşıların, bunu önlemek için "örgüt içi infaz" dahil çeşitli yöntemlere başvurdukları belirtiliyor.

#teslim #terörist #Barış Pınarı
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