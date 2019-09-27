Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Senegal askeri helikopteri düştü
- MINUSCA bünyesindeki helikopterin düşmesi sonucu 3 asker öldü, 1 kişi yaralandı
Genel 27.09.2019, 21:01
DAKAR (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MINUSCA) bünyesinde görev yapan Senegal'e ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 askerin öldüğü bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Senegal'e ait askeri helikopter kötü hava şartları nedeniyle OAC'nin Bouar kenti yakınlarında düştü.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazayı üzüntüyle öğrendiğini, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, orduya ve halka başsağlığı dileklerini iletti.
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