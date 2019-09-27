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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Senegal askeri helikopteri düştü

- MINUSCA bünyesindeki helikopterin düşmesi sonucu 3 asker öldü, 1 kişi yaralandı

Genel 27.09.2019, 21:01
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Senegal askeri helikopteri düştü
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DAKAR (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MINUSCA) bünyesinde görev yapan Senegal'e ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 askerin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Senegal'e ait askeri helikopter kötü hava şartları nedeniyle OAC'nin Bouar kenti yakınlarında düştü.

Kazada Senegal ordusu mensubu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazayı üzüntüyle öğrendiğini, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, orduya ve halka başsağlığı dileklerini iletti.


#askeri #helikopter #kaza #MINUSMA #Senegal
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