“Orta Doğu'nun milli mücadele ateşini yakmış oluyoruz“

BOLU (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Aslında bu Orta Doğu'nun milli mücadelesidir. Orta Doğu'nun milli mücadele ateşini aslında yakmış oluyoruz. İnşallah bu milli mücadelede de Orta Doğu bu harekattan esinlenerek kendisine gelir." dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Kongre Merkezi'nde, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, BAİBÜ ile Turkish History Education Journal (TUHED) iş birliğiyle ve Tarih Eğitimcileri Birliği Derneğinin katkılarıyla Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı anısına yapılan 6'ncı Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu'nun açılışında konuşan Safran, eğitimde başarılı olmak için ülke sınırları dışında da var olma stratejisi yürüterek buna yönelik müfredat programları ve milli bir eğitim politikası izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Safran, eğitimdeki başarısızlığın en büyük nedenlerinden birinin eğitimcilerin ve yöneticilerin çocukları kendi zamanlarıyla eşit tutması olduğunu söyledi.

Bugün doğan bir çocuğun 25 yıl sonra sisteme girdiğinde bugün olan mesleklerin yüzde 65'inin olmayacağına değinen Safran, "Bugün olan mesleklerin yerine yeni meslekler gelecek. Dolayısıyla biz bu çocukları 25-30 yıl sonrasına hazırlarken dünyanın gelişimini görmek ve buna göre eğitim vermek zorundayız." dedi.

- "Bilgisayar ve tablete hakim değilseniz zihin istilacılarının avlarısınız"

Günümüzde tablet, bilgisayar ve cep telefonu kullanımının hastalık seviyesine ulaştığına dikkati çeken Safran, "Biz öğrencilere bilgi teknolojilerini aşılarken bunun günümüzde ne kadar yararlı olduğunu söylerken bunların esiri olmamalarını da söylüyoruz. Eğer bilgisayara ve tablete hakimseniz sorun yok ama o size hakimse sorun orada başlıyor. Eğer bilgisayar ve tablete hakim olamıyorsanız biliniz ki zihin istilacılarının savunmasız avlarısınız." ifadesini kullandı.

Safran, daha verimli bir eğitim amacıyla okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanmasının aileler tarafından olumlu karşılanmadığını dile getirdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de tarihin eğitimdeki rolünden bahsetti.

Dünya tarihinde birçok ülkenin gittiği ülkelere zulmettiğini ifade eden Ümit, "Milyonlarca insanı yerinden yurdundan biz çıkarmadık. Tam tersine milyonlarca insanı bağrımıza basmanın onurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından sempozyum kapsamında kapalı oturumlar başladı.

- Barış Pınarı Harekatı

Sempozyumun ardından Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak gazetecilere bir değerlendirme yapan Bakan Yardımcısı Safran, bu harekatın tarih sayfaları arasında yerini alacağından emin olduğunu vurguladı.

Türklerin geçmişten beri Orta Doğu'daki insanların hak ve hukuklarını korumayı Osmanlı'dan ve daha önceki dönemlerden itibaren hep bir görev olarak gördüğünü belirten Safran, şunları kaydetti:

"Bir tarihçi olarak Türk milletinin bu harekata dualarıyla destek vermesini ve Allah'ın Türk askerini muvaffak etmesini diliyorum. Aslında bu Orta Doğu'nun milli mücadelesidir. Orta Doğu'nun milli mücadele ateşini aslında yakmış oluyoruz. İnşallah bu milli mücadelede de Orta Doğu bu harekattan esinlenerek kendisine gelir."