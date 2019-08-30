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Oruçreis Doğu Akdeniz yolunda
- Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan Mersin'e giden Oruçreis araştırma gemisine, Antalya'da görüntülendi
Genel 30.08.2019, 10:59 30.08.2019, 13:00
ANTALYA (AA) - Doğu Akdeniz'de faaliyet gösterecek Oruçreis araştırma gemisi, İstanbul-Mersin yolculuğu sırasında Antalya açıklarında demirledi.
Antalya Sahili açıklarında demirleyen ve üzerine dev Türk bayrağı bulunan gemiye vatandaşlar ilgi gösterdi. Hücum botunun da eşlik ettiği geminin daha sonra Mersin'e hareket etmesi bekleniyor.
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