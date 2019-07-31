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Örümcek adamların gökdelen eğlencesi

Yüzlerce metre yükseklikte halatla sarkarak çalışan endüstriyel dağcıların bir gökdelenin temizliğini yaptığı sırada zıplayarak gezinmeleri renkli görüntüler oluşturdu. İşlerini zevkle yaptığı gözüken işçilerin eğlencesi ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Genel 31.07.2019, 08:57
Örümcek adamların gökdelen eğlencesi

Yüzlerce metre yükseklikte halatla sarkarak çalışan endüstriyel dağcıların bir gökdelenin temizliğini yaptığı sırada zıplayarak gezinmeleri renkli görüntüler oluşturdu. İşlerini zevkle yaptığı gözüken işçilerin eğlencesi ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul’da bir gökdelenin temizlik işlerini yapan endüstriyel dağcıların eğlencesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Çoğu insanın çalışırken izlemeye çekindiği endüstriyel dağcılar, yerden yüzlerce metre yükseklikte severek yaptıkları işlerini eğlenceye çevirdiler. Güvenlik halatları ile bağlı bir şekilde gökdelenden sarkan işçiler zıplayarak yer değiştirdiler. Her zıplamaların da binadan yaklaşık 5-6 metre uzaklaşan işçiler izleyenlerin yüreğini ağızlara getirdi. Yerden yüzlerce metre yükseklikte çalışmaya alışan işçiler, arkadaşlarının eğlencesini cep telefonun kamerası ile görüntüledi. Görüntüyü çeken işçi ise arkadaşının uzağa doğru zıpladığını gördüğünde “Helal” diyerek onu tebrik etti.

(İHA)
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