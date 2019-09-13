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Osmaniye HDP İl Binasında arama
- HDP Osmaniye il ve merkez binalarında "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan toplam 5 bin 658 broşür ele geçirildi - Polis, HDP İl Başkanı Cebrail Mutlu'yu gözaltına aldı
Genel 13.09.2019, 18:34
OSMANİYE (AA) - HDP Osmaniye il ve merkez binalarında "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan toplam 5 bin 658 broşür ele geçirildi, il başkanı gözaltına alındı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Mardin 2. Sulh Ceza Hakimliğince "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan broşürlerle ilgili HDP Osmaniye il ve merkez binalarında arama kararı çıkarıldı.
İl binasında ve merkez binasında toplam 5 bin 658 "el konulma ve toplatılma" kararı bulunan broşür ele geçirildi.
Polis, HDP İl Başkanı Cebrail Mutlu'yu gözaltına aldı.
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