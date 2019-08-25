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Osmaniye iki şehit haberiyle yandı

Irak’ın kuzeyinde devam eden ’Pençe-3’ harekatında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ile Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz’ın Osmaniye’deki baba ocaklarına ateş düştü.

Genel 25.08.2019, 17:09
Osmaniye iki şehit haberiyle yandı
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Irak’ın kuzeyinde devam eden ’Pençe-3’ harekatında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ile Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz’ın Osmaniye’deki baba ocaklarına ateş düştü.

Pençe-3 Harekatı’nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan’ın acı haberi Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki ailesine verildi. Evli olduğu bildirilen uzman çavuşun yakınları gözyaşlarına boğulup fenalık geçirdi. Şehidin fenalık geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Bekar olduğu bildirilen Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz’ın Osmaniye’nin Bahçe ilçesindeki ailesine de şehadet haberi verildi. Şehidin yakınları gözyaşına boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

(Selçuk Şavran - İbrahim İmat/İHA)
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