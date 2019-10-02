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Osmaniye'de iki öğretmenin darbedildiği iddiası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, iki kadın öğretmeni darbettiği ileri sürülen öğrenci velisi gözaltına alındı.İrfanlı Ortaokulu'na gelen öğrenci velileri Ç.İ. ve C.İ, anasınıfı öğretmeni Neslihan K. ve İngilizce...

Genel 02.10.2019, 11:11
Osmaniye'de iki öğretmenin darbedildiği iddiası
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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, iki kadın öğretmeni darbettiği ileri sürülen öğrenci velisi gözaltına alındı.

İrfanlı Ortaokulu'na gelen öğrenci velileri Ç.İ. ve C.İ, anasınıfı öğretmeni Neslihan K. ve İngilizce öğretmeni Pınar K. ile konuşmaya başladı.

Bir süre sonra öğrenci velileri ve öğretmenler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, öğrenci velilerinden C.İ, paspas sapıyla iki kadın öğretmeni darbetti.

Hastaneye giderek darp raporu alan öğretmenler Neslihan K. ve Pınar K, şüpheli C.İ'den şikayetçi oldu.

Polis, yaptığı çalışmayla C.İ'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, Osmaniye Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mahmut Kahraman, yazılı açıklamasında, saldırıyı kınayarak öğretmenlere "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

#darp #Düziçi #Osmaniye #öğretmen
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