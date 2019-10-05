Osmaniye'de orman yangını

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dekar alanda zarar oluştu.



Küme Evleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevlerin söndürülmesi için yürütülen çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.



Kontrol altına alınan yangında 1 dekar alan zarar gördü.

