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Osmaniye'de trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

- Kadirli ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Genel 09.09.2019, 15:31
Osmaniye'de trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Gönüler idaresindeki 80 KJ 952 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Kümbet köyü yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 01 VR 302 otomobille çarpıştı.

Kaza yapan araçlara, Yunus Fındık'ın kullandığı 80 KB 265 plakalı otomobil de çarptı.

Üç aracın karıştığı kazada sürücü Ali Gönüler (35) ile yanında yolcu olarak bulunan Kadir Gönül (13) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

#kaza #Osmaniye
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