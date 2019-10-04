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Osmanlı dönemi camilerden tarihi eserlerin çalınması

- Beşiktaş ve Fatih'teki Osmanlı döneminden kalma 6 camiden çalınan 9 parça tarihi eseri müzayedelerde satmaya çalıştığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı

Genel 04.10.2019, 11:35 04.10.2019, 12:54
Osmanlı dönemi camilerden tarihi eserlerin çalınması
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İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma 6 camiden farklı tarihlerde çalınan 9 parça tarihi eseri müzayedelerde satmaya çalıştığı ileri sürülen 7 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamına giren objelerin yurt içinde ve yurt dışında yasal olmayan yollarla satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Beşiktaş ve Fatih'te bulunan bazı Osmanlı döneminde kalma camilerden çalınan tarihi eserlerin müzayedelerde satılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Uzman ekiplerce yürütülen 4 aylık çalışma kapsamında Beyoğlu, Beykoz ve Şişli'de 3 adrese düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda, 2010'da Fatih Muhtesip İskender Camisi'nden çalınan hat levha, 2011'de Fatih Hacı Hasan Camisi'nden çalınan hat levha, 2015'te Fatih Soğan Ağa Camisi'nden çalınan 2 hat levha, 2005'te Fatih Zehkeri Kemal Camisi'nden çalınan 2 şamdan, 2008'de Beşiktaş Defterdar İbrahim Paşa Camisi'nden çalınan hat levha ile 2004'te Beşiktaş Ekmekçibaşı Ali Ağa Camisinden çalınan hat levha ve tablo hilye ele geçirildi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan haklarında adli işlem yapılan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

#istanbul #tarihi eser
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