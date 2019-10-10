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Osmanlıspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.Başkent ekibinin teknik heyeti, futbolcuları ve personeli, Barış Pınarı Harekatı'na...

Genel 10.10.2019, 20:55
Osmanlıspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
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ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Başkent ekibinin teknik heyeti, futbolcuları ve personeli, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek amacıyla antrenmana Türk bayraklı tişörtle çıktı.

Mor-sarılı ekip, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

#tff 1. lig #Osmanlıspor #futbol #Barış Pınarı Harekatı
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