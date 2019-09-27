Otel lobisindeki deprem paniği kameraya yansıdı
İstanbul’da geçtiğimiz gün yaşanan depreme bir otel lobisinde yakalanan vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Genel 27.09.2019, 22:12
Geçtiğimiz gün İstanbul Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme Küçükçekmece Sefaköy’de bir otelin lobisinde yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Otele giriş veya çıkış işlemleri yapmak için lobide bekleyen vatandaşlar panikle dışarıya kaçıştı. Yaşanan korku ve panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.(İHA)
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