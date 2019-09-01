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Otobüste fenalaşan oda başkanı hayatını kaybetti
- Bir acente adına rehber olarak görevli olduğu tur otobüsüyle Karadeniz Bölgesi'ne giden Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Kudret İdemci, Çorum'un Alaca ilçesi yakınlarında otobüste fenalaşarak yaşamını yitirdi
Genel 01.09.2019, 16:03
ÇORUM (AA) - Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ADOR) Başkanı Kudret İdemci, rehberlik yaptığı tur otobüsünde fenalaşarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, bir acente adına rehber olarak görevli olduğu tur otobüsüyle Adana'dan Karadeniz Bölgesi'ne giden İdemci, Çorum'un Alaca ilçesi yakınlarında fenalaştı.
Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen İdemci'nin cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İdemci'nin vefatı nedeniyle gezinin iptal edildiği öğrenildi.
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