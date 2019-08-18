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Otogar girişinde otobüs kuyrukları oluştu

Otogar girişinde otobüs kuyrukları oluştu. İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda bayram tatilini hafta sonuyla birleştiren tatilcilerin yoğunluğu yaşanıyor.

Genel 18.08.2019, 13:01 18.08.2019, 13:17

Otogar girişinde otobüs kuyrukları oluştu

İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda bayram tatilini hafta sonuyla birleştiren tatilcilerin yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini hafta sonuyla birleştiren tatilcilerin dönüşüyle birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Tatilin son gününde otogar girişinde ve peronlara çıkan yolda otobüs kuyrukları oluştu. Memleketlerinden dönen İstanbullular getirdikleri etler ve kışlık yiyeceklerini taşımakta zorlandı. Ellerindeki yüklerle taksi bulamamaktan yakınan vatandaşlar uzun süre otogarda beklemek zorunda kaldı.

“DÖNÜŞTE YOĞUNLUK VAR ŞU AN”

Bayram için gittiği memleketinden bugün dönüş yapan Mehmet Altay, İstanbul’a dönüş yolunda yoğunluğun olduğunu belirterek, “Diyarbakır’dan geliyoruz. Domates, biber her türlü eşyamızı getirdik. Bayramımızı orada geçirdik. İstanbul’a dönüş yaptık. Memleket güzel. Her şey doğal ne istersek oradan getirdik. Bayram çok güzel geçti. Dönüşte yoğunluk var şu an. İnsanlar geri geliyor. Dönüş yolunda çok araba var” dedi.

Memleketlerinden domates, biber her türlü ihtiyaçlarını getirdiklerini söyleyen Nihat Özmen ise "Bugün yoğunluk var. İnsanlar istediği kadar erzak getiriyor. Domates, biber, soğan, patlıcan ne ararsan geliyor. Şu anda gelişte yoğunluk var. Gidiş sakin ama geliş yolunda yoğunluk var. Ay başına kadar yoğunluk devam eder” diye konuştu. Öte yandan otogarda yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

(Serdar Ünal - Melike İnal/İHA)

Otogar girişinde otobüs kuyrukları oluştu haber fotoğrafı

Otogar girişinde otobüs kuyrukları oluştu

Otogar girişinde otobüs kuyrukları oluştu

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