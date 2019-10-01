Son Dakika
Otogaza 27 kuruş zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir gece ansızın gelebiliriz”
Hisarcıklıoğlu: "Karadeniz-Akdeniz yolu Ordu’yu Orta Doğu’ya bağlayacak”
"Türkiye kendi sınırlarını aşan bir umudun ve insanlık davasının adıdır"
Vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu
İstanbul’da motosikletli polis timlerinde 206 polis göreve başladı

Otogardaki metruk yapılar yıkıldı

- İstanbul Büyükşehir Belediyesince devralınan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarındaki metruk ve amacı dışında kullanılan alanların yıkımı tamamlandı - Yıkımı yapılan alanlar temizlenerek, kamera ve aydınlatma sistemleri takıldı

Genel 01.10.2019, 16:39
Otogardaki metruk yapılar yıkıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 9 Eylül'de devraldığı15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarındaki metruk ve amacı dışında kullanılan bakımsız, sorun çıkaran yapıların yıkımını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, otogarın alt katlarındaki amaç dışı kullanımları engellemek ve alanları temizlemek amacıyla tespit edilen 62 birimin yıkım işlemlerine geçen hafta başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İBB Zabıtası ve İBB iştiraki BİMTAŞ tarafından yürütülen çalışmalar, 27 Eylül Cuma günü itibarıyla tamamlandı. Yıkımı yapılan alanlar temizlendi. Kamera ve aydınlatma sistemleri takılarak otogarın bodrum katları daha güvenilir bir hale getirildi. Bakım ve düzenleme çalışmalarının devam ettiği otogarda, amacı dışında kullanılan ve metruk halde olan başka birimler tespit edilirse yıkımlar devam edecek. Otoparkı da İSPARK'a devredilen otogarda, pislikten geçilmeyen alt katlar, daha önce İBB İSTAÇ ekipleri tarafından temizlenmiş, bölgedeki güvenlik İBB iştiraki İSTGÜVEN ve İBB Zabıtası tarafından sağlanmaya başlamıştı."

#belediye #İbb #istanbul #metruk yapılar #otogar #Yıkım tamamlandı
Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@