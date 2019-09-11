Son Dakika
İran Cumhurbaşkanı: "Savaş peşinde olanlar kaybedecek”
Vali Çağatay kazada yaralananları hastanede ziyaret etti
Keçiören'e Şair-Yazar Kaysın Kuliyev Parkı
Eldivan’da ev yangını
Eşref Hamamcıoğlu: "Lise müdürü, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti"
Vakıf Emeklilik yeni "Cep Şube" uygulamasını tanıttı
Arda Turan'dan açıklama
OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta arttı
CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları partiden ayrıldı
İçişleri Bakanlığından ’hız limiti’ açıklaması

Otomobil sürücüsü merdivenleri yol sandı

- Tekirdağ'da sürücünün yol sanıp girdiği merdivenlerde kalan otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı

Genel 11.09.2019, 13:36 11.09.2019, 14:54
Otomobil sürücüsü merdivenleri yol sandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sürücüsünün yol sanıp ilerlediği merdivenlerde kalan otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı.

Ertuğrul Mahallesi'nde ilerleyen 34 GD 1254 plakalı otomobilin sürücüsü Ethem Güler, yolun devamı sandığı alana dönüş yaptı.

Yol sandığı sahil yoluna açılan merdivenlere girdiğini anlayan ve otomobiliyle duvara çarpan Güler, geri manevra yapmasına rağmen aracı hareket ettiremedi.

Durumu polise bildirilmesi sonrası ekipler bölgeye geldi. Araç çekiciyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Ethem Güler, gazetecilere, yolun sonunda da herhangi bir tabelanın olmadığını belirterek, merdivenleri ilerledikten sonra ancak görebildiğini söyledi.

#kaza #merdiven #tekirdağ #yol
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 04:52
Güneş 06:18
Öğle 12:51
İkindi 16:24
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@