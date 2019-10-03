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Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmek isteyen iki üniversite öğrencisine otomobil çarptı.Alınan bilgiye göre, Abdullah Bayram (51) idaresindeki 26 PY 065 plakalı otomobil, Erenler Cami önünde, yolun karşısına...

Genel 03.10.2019, 23:43
Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı: 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmek isteyen iki üniversite öğrencisine otomobil çarptı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Bayram (51) idaresindeki 26 PY 065 plakalı otomobil, Erenler Cami önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki üniversite öğrencisine çarptı.

Kazada, öğrenci Emine Erdurdu (19) ile Cennet Alkan (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı öğrencilerden Erdurdu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ayaklarından yaralanan öğrenci Alkan, 112 ekiplerine kazayı hatırlamadığını belirterek, "Arkadaşım nerede? Neyi var?" diye sordu.

#Afyonkarahisar #öğrenci #trafik kazası #yaralı
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