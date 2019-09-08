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Otomobilde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı
- Antalya'da otomobilde mahsur kalan çocuk, itfaiye ekibince aracın camı kırılarak kurtarılıp babasına teslim edildi
Genel 08.09.2019, 15:55 08.09.2019, 16:13
ANTALYA (AA) - Antalya'da, otomobilde mahsur kalan 3 yaşındaki Iraklı çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Milli Egemenlik Caddesi'nde Iraklı Ali Agma, konakladığı otele gidip dönmek için 3 yaşındaki oğlu İlyas'ı, 07 FJP 48 plakalı otomobilde bıraktı. Küçük çocuk, anahtarın araç üzerinde bırakılması nedeniyle kapıları otomatik olarak kilitlenen araçta mahsur kaldı.
Araç içerisindeki çocuğu fark eden çevredekiler durumu polis ve itfaiye bildirdi.
Bu sırada olay yerine gelen baba Ali Agma da yaşananları şaşkınlıkla izledi.
Çocukla yakından ilgilenen polis, araç içerisinde ve çevresinde bulunan cam kırıklarının temizlenmesi için babaya yardım etti.
Iraklı baba, itfaiye ve polis ekiplerine teşekkür etti.
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