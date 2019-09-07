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Otomobilin altında kalan yaralı kriko yardımıyla kurtarıldı
- Adana'da otomobilin, biri elektrikli iki bisiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Otomobilin altında kalan bir yaralının kriko yardımıyla kurtarıldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Genel 07.09.2019, 10:17
ADANA (AA) - Adana'da otomobilin biri elektrikli iki bisiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ayşe S. yönetimindeki 01 GL 350 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde biri elektrikli iki bisiklete çarparak devrildi.
Otomobilin altında sıkışan Kaplan, vatandaşlar tarafından bir tamirciden getirilen kriko yardımıyla kurtarıldı.
Yaralı Kaplan, otomobil sürücüsü Ayşe S. ve bisikletli Murat Kureriç, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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