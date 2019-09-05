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Otomobilin çarptığı doğal gaz kutusunda sızıntı
- Güngören'de kaldırımdaki doğal gaz kutusuna çarptıktan sonra binanın boşluğunda asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı. Zarar gören doğal gaz kutusundaki gaz sızıntısı, İGDAŞ ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu
Genel 05.09.2019, 20:02 05.09.2019, 20:07
İSTANBUL (AA) - Güngören'de kaldırımdaki doğal gaz kutusuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Genç Osman Mahallesi'nde, Celal Z'nin kullandığı 34 AJ 5360 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırımdaki doğal gaz kutusuna çarptı. Otomobil, daha sonra yol kenarındaki binanın boşluğunda asılı kaldı.
Kazada Celal Z. yaralanırken, doğal gaz kutusundan gaz sızıntısı başladı.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilin elektrik bağlantılarını sökerken, İGDAŞ yetkilileri de kutuya gelen gazı keserek sızıntıyı durdurdu.
Bazı vatandaşlar evlerinin kapı ve pencerelerini açarak gaz kokusunu gidermeye çalıştı.
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