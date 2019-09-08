Son Dakika
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Taner Çankaya idaresindeki 02 AF 198 plakalı motosiklet, Adıyaman Park AVM önünde, sürücüsünün kimliği...
Genel 08.09.2019, 01:39
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Taner Çankaya idaresindeki 02 AF 198 plakalı motosiklet, Adıyaman Park AVM önünde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ASU 440 plakalı otomobille çarpıştı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taner Çankaya, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çankaya'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu.
16°
açık
Namaz Vakti 08 Eylül 2019
|İmsak
|04:48
|Güneş
|06:14
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:19
|Yatsı
|20:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
Yeni Sayımız