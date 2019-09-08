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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Taner Çankaya idaresindeki 02 AF 198 plakalı motosiklet, Adıyaman Park AVM önünde, sürücüsünün kimliği...

Genel 08.09.2019, 01:39
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Taner Çankaya idaresindeki 02 AF 198 plakalı motosiklet, Adıyaman Park AVM önünde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ASU 440 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Çankaya ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taner Çankaya, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çankaya'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu.

#adıyaman #ölü #trafik kazası
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