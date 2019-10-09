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Otomobilin çarptığı vaşak öldü
AMASYA (AA) - Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, otomobilin çarptığı vaşak öldü.İlçe girişinde yol üzerinde yaralı vaşak görenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis, otomobil çarpması sonucu...
Genel 09.10.2019, 17:57
AMASYA (AA) - Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, otomobilin çarptığı vaşak öldü.
İlçe girişinde yol üzerinde yaralı vaşak görenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Aç kaldığı için ilçe merkezine indiği tahmin edilen vaşak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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