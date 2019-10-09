AMASYA (AA) - Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, otomobilin çarptığı vaşak öldü.

İlçe girişinde yol üzerinde yaralı vaşak görenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, otomobil çarpması sonucu yaralanan hayvanı veteriner hekime götürdü.

Aç kaldığı için ilçe merkezine indiği tahmin edilen vaşak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.