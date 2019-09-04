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Otomobilin dereye düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı
TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin dereye düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Gülyurdu Mahallesi Dulbant mevkisinde S.İ. yönetimindeki 61 KR 117 plakalı otomobil, virajı alamayarak Yomra Deresi'ne düştü.Kazada...
Genel 04.09.2019, 21:06
TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin dereye düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gülyurdu Mahallesi Dulbant mevkisinde S.İ. yönetimindeki 61 KR 117 plakalı otomobil, virajı alamayarak Yomra Deresi'ne düştü.
Tedavisi devam eden sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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