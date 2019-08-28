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Otomobilin hava filtresinde uyuşturucu bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, polis kontrol noktasından kaçan sürücünün kullandığı otomobilin hava filtresinde uyuşturucu ele geçirildi.Çat Kavşağı'ndaki kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü,...

Genel 28.08.2019, 13:00
Otomobilin hava filtresinde uyuşturucu bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, polis kontrol noktasından kaçan sürücünün kullandığı otomobilin hava filtresinde uyuşturucu ele geçirildi.

Çat Kavşağı'ndaki kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, polis ekiplerince takibe alındı.

Uçhisar beldesi Haflı mevkisinde aracı durdurup kaçmaya çalışan 2 şüpheliden M.U. (32) yakalandı.

Araçta yapılan aramada, motor bölümündeki hava filtresi kutusunda 153 gram sentetik uyuşturucu ve skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 10 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

#nevşehir #Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri #tutuklama
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