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Otomobilin hava filtresinde uyuşturucu bulundu
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, polis kontrol noktasından kaçan sürücünün kullandığı otomobilin hava filtresinde uyuşturucu ele geçirildi.Çat Kavşağı'ndaki kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü,...
Genel 28.08.2019, 13:00
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, polis kontrol noktasından kaçan sürücünün kullandığı otomobilin hava filtresinde uyuşturucu ele geçirildi.
Çat Kavşağı'ndaki kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, polis ekiplerince takibe alındı.
Araçta yapılan aramada, motor bölümündeki hava filtresi kutusunda 153 gram sentetik uyuşturucu ve skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 10 gram esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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