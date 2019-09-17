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Otomobiline ateş açtığını iddia ettiği genci öldürdü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kişi, otomobiline pompalı tüfekle ateş açtığını öne sürdüğü genci tabancayla ateş ederek öldürdü.İddiaya göre, Ada Mahallesi'nde seyir halindeyken M.P'nin (29) bulunduğu...

Genel 16.09.2019, 22:58 17.09.2019, 10:10
Otomobiline ateş açtığını iddia ettiği genci öldürdü
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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kişi, otomobiline pompalı tüfekle ateş açtığını öne sürdüğü genci tabancayla ateş ederek öldürdü.

İddiaya göre, Ada Mahallesi'nde seyir halindeyken M.P'nin (29) bulunduğu otomobile aralarında husumet bulunan Furkan Tahsin İslamoğlu (22) tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olayda M.P. yara almazken, saçmalar nedeniyle otomobilinde hasar oluştu.

Akşam ise İslamoğlu ile Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşan M.P. ruhsatsız tabancayla İslamoğlu'na ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan İslamoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

#cinayet #kütahya #otomobil #Tavşanlı #Tüfek
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