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Oturduğu kamu konutunu satın almak isteyene taksit imkanı

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeyle, oturduğu kamu konutunu satın almak isteyen memurlara yönelik satış koşullarına iyileştirmeler getirildi - Buna göre, memurlara ikamet ettiği kamu konutunu satın almak istemesi halinde 5, 7 ve 10 yıl süreli ödeme imkanı verilecek - Kat mülkiyetli kamu konutlarının yanı sıra kat irtifakı kurulan konutlar bağımsız bölümler halinde satışa sunulacak - Konutu peşin satın almak isteyenler için ihale bedeline yüzde 10 indirim uygulanacak

Genel 29.09.2019, 12:28
Oturduğu kamu konutunu satın almak isteyene taksit imkanı
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ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan yeni düzenlemeyle, oturduğu kamu konutunu satın almak isteyen memurlara yönelik satış koşullarına iyileştirmeler getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle, kamu konutlarında oturanlara yönelik satış koşullarında iyileştirmeler yapıldı.

Buna göre, kat mülkiyetli kamu konutlarının yanı sıra kat irtifakı kurulan konutlar bağımsız bölümler halinde satışa sunulacak.

Memurlara ikamet ettiği kamu konutunu satın almak istemesi halinde 5, 7 ve 10 yıl süreli ödeme imkanı verilecek.

- Kamu konutları satış ihalesine çıkarılacak

Kamu konutları, satış ihalesine çıkarılacak, ihalede verilen en yüksek bedel ve ödeme koşulları, içinde oturan memura tebligatla bildirilecek.

Memur, konutu satın almak istediğini İdare'ye bildirecek ve ihale bedelini 5 yılda ödemek istemesi halinde, yüzde 20'si peşin kalan tutarı 60 ay, 7 yılda ödemek istemesi halinde yüzde 25'i peşin kalan tutarı 84 ay, 10 yılda ödemek istemesi halinde ise yüzde 30'u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek.

TÜFE en fazla yüzde 12 olarak hesaplanacak.

Ayrıca peşin satın alma tercihinin kullanılması halinde memura ihale bedeli üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.

- İlk etapta 5 bin konutun satış ihalesi yapılacak

Memurun oturduğu konutu satın almak istememesi halinde kamu konutu, ihalede en yüksek teklifi veren istekliye, peşin veya yüzde 25'i peşin olmak üzere 2 yıla kadar taksitle satılacak.

Bu kapsamda, yaklaşık 33 bin kamu konutunun kat mülkiyeti veya irtifakı kurulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. İlk etapta kat mülkiyeti ve kat irtifakı bulunan 5 bin konutun satış ihalesi yapılacak.

Ayrıca tebliğde yapılan değişiklikle, 17 Nisan 2018 tarihli tebliğin 3'üncü maddesinde yer alan "Maliye Bakanlığını" ibaresi "Çevre ve Şehircilik Bakanlığını" şeklinde, 16'ncı maddesinde yer alan "Maliye Bakanı" ibaresi "Çevre ve Şehircilik Bakanı" şeklinde değiştirildi.

#ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı #kamu konutları #Milli Emlak Genel Tebliği #taksit
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